Assegno unico Inps | stop a domande di rinnovo | cosa cambia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022–febbraio 2023 abbiano presentato una domanda die universale per i figli, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’, senza l’onere di presentare una nuova domanda. Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’e quanti avevano, prima del 28 febbraio 2023, trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva. E’ quanto si legge in una nota. Una misura di semplificazione per l’utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Pnrr, che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, ...

Questa volta sembra davvero che la burocrazia si stia snellendo. È l'INPS a fare sul serio e lo fa con riferimento all'figli a carico che, come sappiamo, ha fatto il suo debutto da marzo 2022. Parliamo della prestazione erogata direttamente dall'INPS e che ha sostituto l'familiare per figli a ...In pratica grazie al certificato che serve comunemente per avere accesso alle prestazioni assistenziali, ai Bonus e adesso pure all'e universale sui figli fino a 21 anni di età, si ... Assegno unico, chi lo ha già ricevuto non dovrà fare nuova domanda per il 2023. Servirà solo rinnovare l'Isee Inps prorogherà l'erogazione a fronte di una domanda presentata entro febbraio, accolta e in corso di validità. Isee comunque da presentare ...