Anna Valle | shopping di lusso a Milano | ecco dove compra

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è uno dei volti più noti del nostro panorama televisivo. L’attrice, protagonista in molte fiction importanti, si appresta a tornare sul piccolo schermo nel ruolo di Emma Conti in Luce dei tuoi occhi 2, che andrà in onda nella prima metà del 2023 su Canale 5. Sicuramente l’ex Miss Italia ha anche altri progetti all’attivo in questo momento ma tra un impegno e l’altro si è concessa un pomeriggio diinsieme al marito. Tenerezze in centro Un bacio per UlisseNella sua giornata all’insegna degli acquisti nataliziè apparsa più radiosa che mai. Nel quadrilatero della moda milanese non si è risparmiata in quanto a saluti e sorrisi per i fotografi che la immortalavano. Al suo fianco c’era il marito, Ulisse Lendaro. L’avvocato di Vicenza e l’attrice 47enne ...