Alla start-up Suncol il Premio Cambiamenti 2022 di Cna

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA – Sostenibilità, economia circolare e innovazione digitale sono stati il filo conduttore della finale nazionale del, il contest targato CNA dedicato al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane. Sul gradino più alto del podio, impresa con sede a Erba (Como), che rivoluziona il mondo del fotovoltaico architettonico offrendo la possibilità di progettare edifici green energy personalizzabili esteticamente in base al contesto. Al secondo posto Dotzero, nei pressi di Firenze, che produce scarpe. La particolarità è che sono disegnate in modo da essere riciclate all’infinito, prodotte da scarti di legno. Al terzo posto Hipert con sede a Modena, che consente ai sistemi robotici autonomi di percepire l’ambiente, pianificare le azioni corrette e applicare gli appropriati comandi. La finale si è svolta a Roma ...

