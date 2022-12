Addio Sinisa Mihajlovic | ricordo di un campione dal cuore grande

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Life&People.it E’ una stramaledetta malattia contro cui combatteva da tre anni a portarsi via uno dei grandi protagonisti del calcio internazionale. Le parole di dolore nel comunicato della famiglia “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare,. Uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti.resterà sempre ...

Tantissimi sportivi, club di calcio, politici e non solo hanno voluto ricordare, anche sui social, la prematura scomparsa dell'ex tecnico del Bologna. Ecco comeL'di Conte, Salvini e Bonaccini 'Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del ... Addio Sinisa, un campione e un lottatore che non si è arreso mai - Sportmediaset (ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore". In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso ...Anche Virtus e Fortitudo si uniscono al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un grande uomo, che tra le sue ...