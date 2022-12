5 regali di Natale da fare alla tua migliore amica

Offerte Speciali Amazon sconta del 13% l'iMac, solo 1500 e arriva prima di16 Dic 2022 iMac M1 CPU 8 core e GPU 8 disponibile con sconto prima di. Risparmio di 220 grazie ad un ribasso ...... con i prezzi a questi livelli e il caro - bollette che ancora investe il paese, 1 famiglia su 3 ridurrà i consumi durante il, tagliando soprattutto le spese non primarie come, viaggi, ...SICILIA - L’inflazione all’11,8% si traduce, a parità di consumi, in una stangata pari a complessivi +3.625 euro annui a famiglia, ed è destinata ad avere ...(Teleborsa) - Il caro energia spinto dalla guerra in Ucraina e l'inflazione alta accorciano la lista dei regali di Natale e spingono verso doni utili, in un caso su tre declinati in ...