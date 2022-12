Vialli lascia la Nazionale | Devo superare questa fase della malattia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gianluca, capo delegazioneItaliana, ha comunicato alla Figc che sospenderà i suoi impegni professionali per viabattaglia contro il cancro. "L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a", ha detto l'ex calciatore di Sampdoria, Juventus e Chelsea che sta combattendo contro ladal 2017. Il presidente federale Gravinale porteaperte per: "Tornerà presto. Può contare su ognuno di noi".

Gianlucala Nazionale per curarsi: 'Ora devo superare questa fase delicata della malattia' Le prime morti Mota perde per prima la figlia più piccola. A nove anni, Beatriz riceve un ...Le parole di Fedez sul messaggio con cuila Nazionale Fedez si è operato un anno fa circa per rimuovere un tumore al pancreas , quindi comedeve sottoporsi a delle cure e a dei ...Apertura in alto dedicata alla Juventus su Tuttosport: "La Juve riparte da Danilo”, “Il brasiliano sempre più leader: pronto il rinnovo, contratto fino al ...(LaPresse) Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale Italiana, ha comunicato alla Figc che sospenderà i suoi impegni professionali per ...