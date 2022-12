Ultime Notizie – La Ue affonda la Superlega | forse definitivamente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non è una sentenza definitiva, ma quasi. L’Avvocatura generale della Ue, il progetto. Di fatto, potrebbe anche esistere, ma fuori dal sistema di Fifa e Uefa e con squadre che non sarebbero più ammesse alle competizioni ufficiali. Il parere espresso dall’Avvocato generale Athanasios Rantos è inequivocabile. Sebbene la European Super League Company, la società di diritto spagnolo della, “sia libera di istituire la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell’ecosistema della Uefa e della Fifa, tuttavia essa non può, contemporaneamente all’istituzione di una competizione siffatta, continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalla Fifa e dalla Uefa senza la previa autorizzazione di tali federazioni”. Ancora, “le ...

Sky Tg24

Secondo leindiscrezioni, con la nuova serie Galaxy S23 in arrivo nel 2023 Samsung dovrebbe utilizzare i chip Snapdragon , ma a lungo termine l'obiettivo è di adottare un approccio simile a ...Secondo il Cremlino Washington 'non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato da Kiev' contro i russi. Gli ucraini fanno sapere che una base aerea russa a Kursk, nell'ovest del Paese, è ... Guerra Ucraina Russia, news. Mosca accusa Usa: "Di fatto sono parte del conflitto". LIVE Il Ministro dell’istruzione e del merito dichiara di voler vietare l’usi dei cellulari in classe suscitando aspre polemiche: sono davvero fondate Nelle ultime ...Roma – Nei 200 farfalla il primatista ligure Alberto "Razzo" Razzetti chiude al quarto posto con 1'50"12, distante dal suo record italiano di 1'49"06, dopo aver lottato fino all'ultima bracciata per i ...