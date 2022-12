Ucciso per vendetta Arrestato il killer di Fabrizio Moretto

La festa dei tifosi francesila vittoria contro il Marocco e la conquista della finale in Qatar, finisce in tragedia. Un ragazzo, che festeggiava in strada a Montpellier, è stato investito da un auto pirata ed è morto. La ...Un uomo di 60 anni, Giuseppe Incani , è stato travolto eda un'auto pirata all'altezza del centro commerciale 'Le Vele' tra Quartu e Quartucciu (Città ... Il conducente verrà denunciato...Due anni di indagini, un accurato lavoro investigativo che si è spinto nei meandri della criminalità sul litorale: così ieri per l'omicidio del cinquantenne Fabrizio Moretto detto Pipistrello, ucciso ...Ragazzino investito ed ucciso dopo Francia-Marocco, caccia al pirata della strada che ha abbandonato l'auto e si è dileguato a piedi o in autobus ...