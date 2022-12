Strade – Segnalini | “Partiti lavori notturni via del Trullo | entro Natale strada nuova”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sono iniziati ieri idi pavimentazione di via delnel Municipio XI. Il cantiere ha avuto un primo avvio il 6 dicembre per lo svolgimento delle attività di pulizia delle caditoie, propedeutico al rifacimento della strada. Le operazioni vengono effettuate dal Dipartimento Csimu su 900 metri di strada (13.280 mq) e prevedono il restyling profondo e completo della piattaforma stradale. Complessivamente l’intervento ha un costo di 500mila euro. “Il lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza delledella Capitale prosegue. Ieri abbiamo iniziato iin un tratto di strada molto trafficato, il cantiere si svolge dalle 21 alle 6 del mattino, per evitare il più possibile disagi ai cittadini. Entro Natale la strada sarà completamente. Questa ...

