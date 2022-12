Sci Alpino | Goggia | “Dare il massimo per ottenere il massimo | per ora sono soddisfatta”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La sciatrice azzurra, Sofia, dopo il miglior tempo registrato oggi nelle prove della discesa libera di Coppa del Mondo di Sankt Moritz, ha raccontato le sue sensazioni: “Ho fatto ancora due o tre curve un po’ troppo abbondanti, però nel complessostate due prove armoniose, mi ritengo. Cerco solo di fare il mio percorso e di sciare comecapace: è questo il motivo per cui lavoro e mi impegno tanto. Credo di anforte anche in Supergigante, ho vinto gare in passato e fino alla gara dello scorso anno di Cortina avevo il pettorale rosso anche in questa disciplina. “A Lake Louise il quinto posto è nato anche dal fatto di passare in una zona dove mi ero fatta male in passato, una cosa che forse ho vissuto a livello di inconscio, ma è una cosa che scacci via piano piano. Il ...

Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di sci alpino. L'austriaco si è imposto sulle nevi austriache con il tempo di 1:25.44, riuscendo a battere lo svizzero Marco Odermatt per 11 centesimi e il connazionale Matthias Mayer. In una gara accorciata ed equilibratissima in Val Gardena, Kriechmayr trova la prima vittoria stagionale, negando per poco più di un decimo la gioia ad Odermatt.