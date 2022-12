Sassuolo | si guarda in Argentina per il futuro

Footballnews24.it

Anche ilrimonta due volte il Marsiglia: 3 - 2 con gol di Berardi, Pinamonti e Thorstvedt. ... Il 4 gennaio 2023 la ripresa con la 16giornataGLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI - PALACE CRYSTAL ...... attuale uomo mercato dele cresciuto proprio a Torino come responsabile del settore ... La Juventus è pronta a ripartire con una nuova era maperò al passato: la suggestione si chiama ... Mercato Sassuolo, cercasi attaccante: si guarda in Argentina In casa Napoli si guarda con attenzione al futuro. Il club partenopeo è molto attivo nel guardare i giovani talenti della Serie A.La sessione di mercato invernale è alle porte ma si sa che chi arriva al comando della classifica deve toccare poco per non rovinare l’armonia del gruppo. Starà pensando questo il Napoli capolista ind ...