Secolo d'Italia

Lo ha dettoSchlein, a Agorà, parlando del prossimo Festival diIl suo cammino verso il Teatro Ariston si è interrotto dopo essere riuscita a entrare nella rosa dei quarantasei papabili di Area, ma- nome d'arte di Chiara Bertelli , nata a Borno il 5 marzo 1998 - non si è certo persa d'animo e ha subito ripreso la sua marcia verso il successo, o comunque la definitiva ... Sanremo, Elly Schlein fa il tifo per Elodie e Levante. Tutt'e due, guarda caso, non sopportano la Meloni Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Propongo un ticket Elodie-Levante. Ma faccio il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Io seguo molto Sanremo, con gli amici organizziamo sempre dei gruppi ...Il suo cammino verso il Teatro Ariston si è interrotto dopo essere riuscita a entrare nella rosa dei quarantasei papabili di Area Sanremo, ma Elly - nome d’arte di Chiara Bertelli, nata a Borno il 5 m ...