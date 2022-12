Russia | Putin | quest' anno il pil sarà in calo del 2 | 5%

Il presidente russo Vladimirha definito le azioni dell'Occidente contro la'una guerra economica', aggiungendo tuttavia che le finanze russe restano 'resilienti' e che il piano di distruggere l'economia russa 'è ...Vladimirha dichiarato che "la contrazione del Pil" della"entro la fine dell'anno è prevista intorno al 2,5%": lo riporta la Tass citando le parole del presidente russo in una riunione del ...Arroccato e silente. E' così che, inaspettatamente, il presidente russo Vladimir Putin chiuderà il 2022. Nelle prossime settimane, dunque, non taceranno le armi in Ucraina ("Nessuna tregua per le Fest ...L'esercito russo tenterà nuovamente di conquistare Kiev. A innestare nuove preoccupazioni sulle sorti della guerra in Ucraina è il capo delle forze aramate di Kiev, ...