Riccardo Fogli e la reazione esagerata dopo la squalifica al GF Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Come ben sappiamo,poco meno di 24 ore dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7,ha dovuto subire una pesante decisione presa dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini che gli hanno comunicato di essere statoto a causa di una bestemmia – pronunciata all’interno della casa. Nonostante sia passato qualche giorno dalla fatidica data della sua eliminazione, il cantante dei Pooh continua a far discutere, in particolar modo, sarebbe finito al centro del gossip per laavuta nel corso delle ultime ore. Ecco cosa avrebbe combinato. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7in preda all’ira Stando ad alcune ...