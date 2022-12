Qatargate | sarebbero oltre 60 i parlamentari coinvolti nell’inchiesta Lo rivelano media greci

In base ai documento consultati dai due quotidiani - si legge ancora sul giornale - Panzeri, Cozzolino e Giorgistati in contatto con con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del ...E si è aperta una nuova pista investigativa nella maxi - inchiesta suloltre 60, secondo l'emittente privata greca Mega Tv, gli eurodeputati nel mirino dell'indagine condotta ...Qatargate: media, Giorgi ha confessato, gestiva i contanti. Davanti agli inquirenti belgi avrebbe confermato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata da Marocco e Qatar per interferire e co ...Panzeri e Giorgi in cella, per Kaili nuova udienza il 22. Si apre una nuova pista investigativa nella maxi-inchiesta sul Qatargate. Si pensa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di un sistema di ...