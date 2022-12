Nuoto | Costanza Cocconcelli fuori dalla finale dei 100 misti L’azzurra chiude con il decimo tempo delle semifinali

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Niente da fare perche restadei 100nella terza giornata dei Mondiali diin vasca corta in corso in Australia nell’impianto all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic centre. La 20enne di Bolognala sua semicon ildi 59.34 che non basta per entrare tra le migliori otto che domani mattina (le 9.30 in Italia, le 19.30 in Australia) si contenderanno il titolo iridato. L’atleta di Fiamme GialleCl.Azzurra 91 ha ottenuto ilposto. Peccato per la nostra portacolori che ieri era stata argento con la staffetta 4×50 mista mista nuotando come ultima frazionista a stile libero e ...