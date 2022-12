(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nei commenti ai nostri articoli su pandemia, vaccini e cure domiciliari spesso viene citato o linkato, medico e microbiologo francese specializzato in malattie infettive. Nel citarlo spesso ci vengono linkati articoli o video doveviene indicato comeal, ad esempio nella descrizione di una sua intervista su YouTube la redazione di Radio Radio lo introduce con queste parole:è tra i più importanti virologi esistenti – le sue pubblicazioni hanno il più alto numero di citazioni al– e In questo periodo ha fatto spesso parlare di sé a causa di posizioni fortemente contrarie alla strategia adottata per fronteggiare il #Covid-19. Oppure Scenari Economici lo cita ...

Il Foglio

Ma il caso di, usato come autorità da milioni di cospirazionisti e antivaccinisti nel mondo per dimostrare varie teorie complottiste in merito alla pandemia e alle 'cure negate', è in ...Tra i co - firmatari c'era anche l'infettivologo, già accusato di aver commesso "gravi violazioni" durante le sue ricerche. Enrico Bucci , adjunct professor alla Temple University ed ... Didier Raoult, l'esempio di uno scienziato inaffidabile. Un'indagine No, Didier Raoult non è il miglior virologo al mondo. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.L'autorità di milioni di cospirazionisti e antivaccinisti ha una produzione molto prolifica e conflitti d'interesse con aziende farmaceutiche. Su 100 articoli, 48 che hanno come coautore il ricercator ...