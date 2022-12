Calciomercato.com

Obiettivo che ancora citava l'altra sera alla cena sociale delcalcio. Dove ha parlato anche ... "Spesso, quando lo ascolto mi domando se non abbiala metà campo sbagliata - dice Berlusconi ...... un delegato, sua moglie o sua nonna, hadi farsi rappresentare da Olaf Scholz , ovvero il ... - Esce un video di Silvio Berlusconi che, alla cena di Natale del, fa una battuta sul "camion ... Monza, scelto Gianluca Vacchi come eSports partner: i dettagli Il portoghese sarà impegnato in IMSA nei fine settimana di Portimão e Monza, dunque la squadra diretta da Dean ha scelto un esperto come il britannico, che salirà a bordo della Oreca LMP2 #22.Milano, 15 dic. Adnkronos) – Coop Lombardia conferma il suo sostegno a PizzAut e, dopo aver contribuito all'apertura della prima pizzeria a Cassina de Pecchi, dona 60mila euro che serviranno a sostene ...