Le conseguenze economiche di un conflitto su Taiwan

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Quante sono le probabilità di unmilitare su? Cosa cambierà il calcolo di rischi-benefici per la Repubblica Popolare Cinese nell’intraprendere un’iniziativa, in qualunque forma? Sono domande che alimentano i pensieri dei principali governi direttamente o indirettamente coinvolti e che stimolano analisi dibattute tra gli addetti ai lavori. Quello che certamente sappiamo, al di là delle cause, sono leche un tale scenario potrebbe provocare con ripercussioni a catena sulle supply chain globali, sulla stabilità dei sistemi finanziari e in generale sull’economia mondiale, già sconvolta da due anni di pandemia e ostaggio delrusso-ucraino. Si tratta di due quadranti con incastri geopolitici molto differenti, con da una parte attori revisionisti – Russia e Cina – che cercano di ...