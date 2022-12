L' addio si gioca sui soldi | tutti i numeri del divorzio tra Wanda e Icardi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Già firmato un accordo sulla spartizione del patrimonio familiare. Ma tra i due sarebbe in corso un braccio di ferro su una quota della ricchezza accumulata in otto anni di matrimonio

... il giocatore ha la fiducia di Allegri, in campocon più serenità e anche le sue prestazioni sono migliorate. A gennaio non vorrebbe muoversi, a fine stagione l'è probabile. IL GRANDE ...Quest'anno il Napoli sta facendo cose spettacolari,bene e... Non diciamo niente'. Anche chi ... Sono trascorsi quasi sei mesi dal suo. È rimasto dispiaciuto da qualcosa o sorpreso dalla ...In Qatar un giocatore mai visto, come liberato da un peso. L'addio da scrivere: alzare la coppa e salutare l'Argentina ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...