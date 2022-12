Follia dal Canada | “Eutanasia per i malati mentali”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Florida: la ex infermiera di Chavez condannata per riciclaggio e corruzione L’ex tesoriera del Venezuela ed ex infermiera del defunto leader venezuelano Hugo Chávez, Claudia Diaz, ieri è stata dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al pagamento di tangenti da oltre 4 milioni di euro a un magnate dei media, Raúl Gorrín, oggi latitante non si sa dove e all’epoca proprietario di Globovisión, la principale tv privata del Venezuela, un tempo anti chavista e oggi naturalmente chavista. Venezuela: sale a 7,5 milioni il numero degli esuli in fuga da Maduro, quasi il 30% della popolazione totale 7.500.000 venezuelani sono emigrati dal paese da quando il dittatore è al potere e attualmente vivono in almeno 90 paesi in tutto il mondo. Sono i dati dell’Osservatorio della diaspora venezuelana (OVD), dell’Università cattolica Andrés Bello usciti poco fa. I numeri sono superiori a ...