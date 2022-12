F1 | Ferrari e Mick Schumacher terminano la loro collaborazione

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo quattro anni di militanza nellaDriver Academy, la Scuderia ehanno deciso di comune accordo di non proseguire la. Entrato a far parte della famiglia ...

"Dopo quattro anni di militanza nellaDriver Academy, la Scuderia eSchumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione". Comincia così il comunicato diffuso dallain cui si annuncia il ...Un grazie - scrive la scuderia di Maranello in una nota - "adaper questi quattro anni, e tanti chilometri, condivisi e i migliori auguri per la prosecuzione della sua carriera". . 15 ...“Dopo 4 anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione. Entrato a far parte della famiglia Ferrari nel ...Attraverso un comunicato diffuso questa mattina, la Ferrari e Mick Schumacher hanno reso noto di aver deciso di comune accordo di terminare la loro collaborazione che durava da quattro anni. Una notiz ...