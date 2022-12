Eurolega basket | quattordicesima giornata | programma e diretta tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo le fatiche del campionato italiano con LegaA che ha archiviato la sua nuovanel weekend scorso e dopo il turno infrasettimanale giocato tra martedì e mercoledì, la pallacanestro apre le porte alle partite del palcoscenico europeo che metterà in palio due coppe del Vecchio Continente. Questa, ovvero la prima per importanza, non sta sorridendo granché alle due italiane impegnate con Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna che arrancano in classifica al cospetto di avversari più forti o semplicemente agguerriti e pronti a sfruttare ogni piccolo errore del duo nostrano di palla a spicchi. L’metterà in campo questo giovedì la prima parte delladi questo torneo: in campo questa sera i meneghini di Ettore Messina di scena in ...

La prima considerazione è economica: per vincere l'diservono quasi 50 milioni di budget, almeno 5 - 6 volte l'investimento necessario per primeggiare nella pallavolo, sia in campo ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Stella Rossa - Olimpia Milano , sfida valida come quattordicesima giornata dell'2022/2023 di. Trasferta decisamente complicata e insidiosa per gli uomini di coach Messina, i quali arrivano da un periodo, come ben noto, assolutamente negativo, tanto da essere ...Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 14^ giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Stella Rossa-Olimpia Milano, quattordicesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...