Enrico Nigiotti diventa padre | “ma la madre non è Elena D’Amario” | ecco chi è la fidanzata incinta

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 15 dicembre 2022)sta per vivere l’emozione più grande: presto diventerà papà per la prima volta. Una gioia doppia, dal momento che con un post pubblicato su Instagram il cantante, artisticamente nato sul palcoscenico di Amici di di Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di due gemelli, Maso e Duccio.di due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.