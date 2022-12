Cristina D’Avena canterà per Meloni alla festa di Fratelli d’Italia | rabbia dei fan

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 dicembre 2022)parteciperà ai festeggiamenti per i 10 anni dnascita di. Nel programma delle celebrazioni del primo partitotra il 15 e il 18 dicembre a Roma c’è anche l’esibizione di. La cantante avrebbe inoltre espresso “forte simpatia” per la Presidente del Consiglio, e il popolo del web di vedute politico-sociali differenti ci ha messo poco a far scattare la polemica.salirà sul palco nel corso della serata inaugurale dei festeggiamenti per i 10 anni di. La cantante che ha dato vita a veri e propri inni della gioventù grazie alle sue iconiche sigle – da Occhi di gatto a Mila e Shiro, Kiss me Licia, ...