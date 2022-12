Ciclista travolto e ucciso da auto pirata a Cagliari

Un uomo di 60 anni, Giuseppe Incani, è statoe ucciso da un'auto pirata all'altezza del centro commerciale "Le Vele" tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di Cagliari), mentre transitava in bicicletta. Il suo corpo è stato ...... ricorda l'amato compagnoe ucciso lo scorso 30 novembre da un Tir "Me l'hanno fatto a pezzi dentro, prima di ucciderlo ". Davide Rebellin, una vita da, si era ritirato dopo trent'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giuseppe Incani, di sessant'anni, è stato ritrovato senza vita in un canneto. I Carabinieri hanno già individuato marca e modello dell'auto investitrice ...