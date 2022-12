CEV Cup 2023 | Modena e Piacenza superano gli Ottavi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CEV Cupbissano il successo dell’andata eglidi Finale accedendo al Play Off: sarà– Luneburg e– Arcada Galati CEV Cup– 8th Finals, Away Matches Fenerbahce HDI Istanbul – Bluenergy Daiko Volley1-3 (25-22, 23-25, 24-26, 19-25) – Fenerbahçe HDI Istanbul: Gurbuz 14, Yesilbudak (L), Ferreira 10, Savas 2, Unver 0, Kurt 1, Bostan 3, Louati 13, Mert (L), Tarakci 1, Peric 5, Tumer 10. N.E. Marouflakrani, Sikar. All. Castellani. Gas Sales Bluenergy Daiko Volley: Basic 2, Recine 1, Gironi 11, Alonso 6, Brizard 4, Santos Souza 11, Leal Hidalgo 19, Scanferla (L), Cester 3, Romanò 5, Caneschi 5, De Weijer 1. N.E. Hoffer. All. Bernardi. – Arbitri: Van ...

In Aggiornamento: Ottime notizie continuano arrivare delle squadre italiane impegnate in Europa. Grazie alle vittorie di ieri contro l' Arkas Izmir e Fenerbahce Istanbul inmaschile , Modena e Piacenza si sono assicurate infatti il passaggio ai playoff . Chi supererà poi i playoff accederà di conseguenza ai quarti di finale. Valsa Group MODENA - Arkas IZMIR 3 - 0 ...In Aggiornamento: Tre su tre per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Nei sedicesimi di andata dellavittorie sia per Scandicci che per Busto Arsizio . InChallenge, nessun problema per Chieri . Esordio incon vittoria per la Savino Del Bene Scandicci che, alla sua prima ...Presi i quarti di finale di Coppa Italia, da capire se addirittura da secondi in classifica (la posizione dei biancorossi verrà decisa nel recupero di mercoledì in casa contro Siena), la Lube stasera… ...Nasce l’abbonamento "Secondo atto" per assistere a tutte le gare interne della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel girone di ritorno di SuperLega e ...