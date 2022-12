Cade un altro tassello della guerra giudiziaria a Renzi | archiviato anche Carrai

Tag24

Uno dei due interlocutori intercettati al telefono spiega: "Al primo pilone che, nel secondo c'è questo camion giallo... Lo vedi benissimo...". E all'che chiede se l'autista sia morto ...Uno dei due interlocutori intercettati al telefono spiega: 'Al primo pilone che, nel secondo c'è questo camion giallo... Lo vedi benissimo...'. E all'che chiede se l'autista sia morto ... Mondiali Qatar, tragedia allo stadio: cade dall'ottavo piano e muore Crolla a Firenze l'accusa di riciclaggio per l'imprenditore e amico dell'ex premier e per sua moglie, Francesca Campana Comparini. L'indagine era stata aperta dai pm Turco e Nastasi, gli stessi protag ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...