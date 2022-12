Borse a picco Milano -3 | 45% E sui tassi Crosetto asfalta Lagarde | «Bel regalo all’Italia»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Questa volta i falchi hanno vinto su tutta la linea sbranando le poche colombe che ancora abitano il direttivo della Bce. E così, con una dichiarazione molto aggressiva, Christineha spaventato i mercati molto più di quanto non avesse fatto ieri Jerome Powell presidente della Fed. La reazione dei listini è stata violenta con cali che superano mediamente il 3 per cento (– 3,45). A preoccupare gli investitori non è stato tanto l’aumento deidi mezzo punto, che era abbastanza scontato, quanto le parole pronunciate dallasubito dopo. Eccole: «Chiunque pensi che questo sia il cambio di rotta della Bce si sbaglia. Dobbiamo aspettarci aumenti deial ritmo di 50 punti base per un periodo di tempo abbastanza lungo». L’annuncio dellasui ...

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti, leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 53,6%. Le azioni..(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, dopo che la BCE ha segnalato uno scenario in peggioramento per il prossimo anno nel Vecchio Continente e gli investitori che stanno ancora diger ...