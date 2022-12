Bergamo | protestano i facchini di una coop di Italtrans per il licenziamento di un delegato | scontri con la polizia | ferito un lavoratore

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Protesta deidellaLameva che lavora nei magazzini di, azienda che opera nella logistica. Gli operai hanno indetto uno sciopero davanti allo stabilimento di Calcio, nel Bergamasco, contro ildi undell’Unione Sindacale di Base e per chiedere migliori condizioni di lavoro, maggiori garanzie di sicurezza, l’applicazione del contratto e il riconoscimento dei buoni pasto. Alcuni lavoratori sono riusciti a salire sul tetto mentre quelli rimasti davanti ai cancelli hanno cercato di impedire l’ingresso dei tir. Questo ha innescato momenti di tensione e qualche scontro con i carabinieri e laimpiegati per monitorare la situazione. Unè stato soccorso da un’ambulanza. L'articolo proviene ...

Bergamo, protestano i facchini di una coop di Italtrans per il licenziamento di un delegato: scontri con la… Protesta dei facchini della coop Lameva che lavora nei magazzini di Italtrans, azienda che opera nella logistica. Gli operai hanno indetto uno sciopero davanti allo stabilimento di Calcio, nel Bergama ...