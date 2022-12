Quattroruote

Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra, Peugeot 308,Austral e Toyota Aygo X sono i finalisti del premio2023. Queste auto tra crossover, utilitarie e berline competeranno per il premio di Best Buy Car of Europe nel 2023. La giuria di ...Ecco le finaliste del premio continentale2023: Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra, Peugeot 308,Austral e Toyota Aygo X. Questi modelli si contenderanno il premio di Best Buy Car of Europe nel 2023. La giuria, composta da ... Autobest, la Renault Austral è Best Buy Car of Europe 2023 - Quattroruote.it La Suv francese ha superato la concorrenza di Opel Astra (seconda), Peugeot 308 (terza) e delle altre finaliste del concorso europeo. Alla Hyundai Ioniq 6 il premio Ecobest ...