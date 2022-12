Amici | famosissimo ex cantante del talent diventerà presto papà | l’annuncio

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Enrico Nigiotti: poco fa l’ex concorrente didi Maria De Filippi ha annunciato sui social la lieta novella, pubblicando una foto del pancione della compagna e poi l’ecografia dei piccoli. Il, infatti,saràdi due gemelli, due maschietti, che ha Nigiotti ha già ribattezzato affettuosamente Maso e Duccio. A corredo del post una dolcissima didascalia, che lascia trasparire tutta la gioia di Enrico per l’arrivo dei suoi bambini, i quali finalmente – come ha detto lui stesso – daranno all’espressione “per sempre” un vero significato: È tutto un conto alla rovescia verso di voi .. Mentre crescete dentro Mamma ,io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre ! ! ! Non so cosa aspettarmi .. Non so come sarà e non so come sarò.. So ...