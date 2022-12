Alleanza M5S-Pd in Lombardia. L’intesa manda in tilt la sinistra

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il matrimonio si farà. Il Movimento 5 Stelle sarà nel perimetro della coalizione che sostiene Pierfrancesco Majorino (nella foto) alle prossime elezioni regionali in, sfidando il presidente uscente Attilio Fontana e Letizia Moratti. Il matrimonio si farà. Il M5S sarà nel perimetro della coalizione che sostiene Majorino alle prossime regionali inGli incontri sui temi voluti da Giuseppe Conte, lasciando perdere i nomi e le somme dei simboli, hanno accontentato tutti i partiti della coalizione e il “campo largo” che alle elezioni nazionali si è dissolto poco prima della campagna elettorale riprende forma in: trovatasulle infrastrutture, sulla sanità, sull’ambiente, sul lavoro e sull’agricoltura. I grillini hanno deciso di superare le evidenti tensioni tra Conte e Letta a Roma ...

Un accordo, quello giallorosso, cui aderiranno, sicuramente , le forze di Avs (Verdi - Sinistra) , che hanno spinto molto per l'accordo Pd -, e alcune liste civiche. Il problema, ora, è ...Roma, 15 dic. " Si svolgerà domani dalle 10 alle 22 la consultazione in rete degli iscritti Cinquestelle residenti in Regione Lombardia per decidere se alle prossime elezioni per il rinnovo del ...MILANO (ITALPRESS) - 'Cari amici e care amiche del Movimento 5 Stelle della Regione Lombardia, il 12 e il 13 febbraio di questo nuovo anno ...