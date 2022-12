Adani sbattuto fuori anche dalla Rai | urlo strozzato in gola per l’attesa finale tra Argentina e Francia

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ancora un’esclusione clamorosa per Lele, dopo aver compiuto tutto il cammino èdal progetto proprio in vista della, che botta! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è uno dei cronisti più imparziali in circolazione Lelee forse deve aver pagato ancora una volta per questo lato della sua personalità, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.