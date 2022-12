Corriere dello Sport

"Con Icardi non ho mai avuto niente a che fare" , sono le parole di L - Gante riportate da "Ciudad", magazine argentino, circa un possibile incontro per un caffè con l'ormai ex marito di, che continua a far parlare di sé e delle sue vicende private. Alla domanda sulla possibilità di condividere una chiacchierata con l'attaccante del Galatasaray, il rapper non ha esitato a ...BUENOS AIRES (Argentina) - Il primo bacio non si scorda mai. Quello intercettato trae L - Gante non sarà stato di certo il primo, ma è sicuramente inedito per le telecamere di Socios del Espectáculo , trasmissione televisiva che ha catturato il primo momento romantico ... Wanda Nara e L-Gante si sono baciati in pubblico per la prima volta La coppia è stata immortalata dalle telecamere mentre si scambiava effusioni all'uscita di un ristorante: alla fine i due sono usciti allo scoperto ...Wanda Nara ha pubblicato una fotografia che la ritrae più bella che mai: la fotografia sexy ha infatti attirato l'attenzione di tutti.