Sorpresa alla moglie per il compleanno | ma lei sviene felice tra le sue braccia Il video TikTok della scena ' esilarante'

ilmattino.it

... è il compleanno della mamma e il marito della donna decide di farle una, totalmente ... increduili, continuino a ridere a crepapelle: 'Ma è svenuta veramente', si sentefine del filmato.Tuttavia, finito il mondiale d i Qatar 2022 tra le lacrime (il suo Portogallo è stato eliminato dalla- Marocco), Cristiano si è subito rituffato negli allenamenti, per prepararsi... Sorpresa alla moglie per il compleanno, ma lei sviene (felice) tra le sue braccia. Il video TikTok della scena Una storia surreale ma che ha suscitato tante risate tra gli utenti di TikTok. Cosa sia accaduto esattamente non è stato specificato, ma il video condiviso da una tiktoker, diventato ...Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vi ...