Se vincete faccio arrivare un pullman di tr Battutaccia di Berlusconi alla festa del Monza | è bufera video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) "Abbiamo trovato un bravo allenatore e un po' ci ho messo anche del mio, perché ai giocatori ho detto che se avessero vinto contro la Juventus, il Milan o l'Inter gli avrei fattonello spogliatoio undi tr....". Sono le parole pronunciate da Silvionel corso della cena prenatalizia con i calciatori del. Pronto con ildi troie? pic.twitter.com/BWOnqGIQ5y — Toro (@Toro14971045) December 13, 2022 Parole che, ovviamente, non sono passate inosservate e hanno provocato polemiche., peraltro, non è nuovo a uscite grevi e considerate sessiste. Infatti su Twitter sono montate le accuse, rivolte anchecompagna del Cavaliere, Marta Fascina, che ha assistito imperturbabile al siparietto.

