Sancho trova in Ten Hag uno psicologo pronto ad aiutarlo Sun

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese Jadonè ancora sconvolto dal rigore sbagliato nella finale di Euro2020 contro l’Italia. Il giovane attaccante sta ricorrendo a degli psicologi sportivi già da diverso tempo pera superare quel trauma. Tra le colonne del The Sun, si legge, che il suo allenatore ai Red Devil’s Ten Hag stia facendo di tutto per aiutare Jadon. Secondo i media inglesi Ten Hag si sta spendendo moltissimo per il giocatore e lo sta aiutando a superare i traumi recenti che ha avuto. Così il tecnico ha parlato su: «Non l’abbiamo visto per le ultime partite, non era nello stato mentale giusto, nel giusto stato di forma fisica. ora è in un programma individuale e speriamo di rivederlo presto. A volte ci sono circostanze con fitness e umore. È stato bravo ...