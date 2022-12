Papa | Regali meno costosi a Natale per aiutare gli ucraini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Leggi Anche Lettera delai governi: perclemenza per carcerati Il messaggio delper gli- 'Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo ucraino, perserverando nella ...

Leggi Anche 'Gesù piange': scatta l'indagine della Curia su una statua di Torino - Ma dal Web qualche dubbio Dell'Italia apprezzo il volontariato -Francesco loda poi i giovani del Servizio ...Facciamo un Natale più umile conpiù umili e inviamo quello che risparmiamo al popolo ... Lo ha dettoFrancesco concludendo l'udienza del mercoledì in Aula Paolo VI. .Nuovo appello per il popolo ucraino di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell'udienza generale del mercoledì, ha chiesto, in vista del Natale, di fare ..."E' bello festeggiare il Natale, festeggiare le feste. Ma abbassiamo un po' il livello delle spese. Facciamo un Natale più umile con regali più umili e inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino ...