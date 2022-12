Oroscopo Branko Mercoledì 14 Dicembre 2022 | Toro concreto

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'diper oggi,14Ariete Occupatevi delle relazioni personali e della vostra famiglia. Occhio alla salute!Luna vi vuole più decisi e concreti perché avete occasione di guadagnare. Gemelli Il vostro amore sarà per un attimo contro di voi però c'è anche Venere che prevede una schiarita di problemi che da tempo vi tengono in ansia. Cancro La cosa più importante è ripartire in buona forma, chiedete consigli medici se qualcosa non va al meglio, Leone Il consiglio è quello di siglare, Luna ottima per le firme di documenti e transazioni. Vergine Ritagliatevi un angolo di cielo solo per voi. Bilancia Impostate nuove iniziative nonostante Mercurio negativo. Scorpione Luna in Vergine in fase calante, non è amorosa e sentimentale ...