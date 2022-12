Nuoto | Benedetta Pilato non si nasconde | “Non sono in forma | ma qui condizioni mai viste Fa freddo e abbiamo tutti la tosse”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)non è riuscita a qualificarsi per la finale dei 100 metri rana ai Mondiali 2022 diin vasca corta. L’azzurra ha sofferto in corsia 1 durante la sua semifinale e ha terminato la propria fatica addirittura al settimo posto con il tempo di 1:05.46, a oltre due secondi dalle big Lily King e Ruta Meilutyte. La pugliese è rimasta fuori dal lotto delle migliori otto che si daranno battaglia per le medaglie, uscendo amareggiata dalla vasca.non si è nascosta ai microfoni della Rai e ha espresso la propria amarezza: “Il problema è da stamattina. Per come stavo nuotando fino ai 75 metri pensavo di fare di meno della batteria, ma purtroppo è evidente che nonin. Mi spiace perché è un Mondiale, ma non posso farci nulla. Ci ho ...

... l'Italia punta ad essere protagonista anche nella seconda giornata dei Mondiali diin vasca ... Batteria in chiaroscuro anche perPilato , che proverà a confermare anche in vasca corta ...La prima l'ha messa al collo Gregorio Paltrinieri, il capitano di questa Nazionale dipiù ... Quel giorno, l'Italia aveva festeggiato anche l'oro diPilato. Ora un'altra doppietta.Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 10.25: Tra poco la finale dei 100 dorso donne. Gara incertissima. Al via Stadden (Usa), Masse (Can), Curzan ...