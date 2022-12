“No a stranieri | solo chi ha sangue brasiliano…” | perché su Ancelotti e non solo ha ragione Rivaldo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic – “No ad allenatori, la Seleçao è nostra e deve essere guidata da chi habrasiliano nelle vene”. Parola diVítor Borba Ferreira, per tutti semplicemente. L’ex campione carioca non le manda a dire e senza mezzi termini si scaglia contro l’ipotesi Carlosulla panchina del Brasile.contro l’ipotesi: “La Seleçao è nostra” “Non concordo con chi sostiene questa idea e credo che sia una grande mancanza di rispetto nei confronti di noi brasiliani e soprattutto dei tanti tecnici di valore che abbiamo qui. Ce ne sono molti in gradi di fare un buon lavoro con la Seleçao, come Rogerio Ceni, Renato Gaucho, Cuca, Fernando Diniz e Dorival Junior”, ha dichiarato l’ex calciatore, che peraltro giocò nel Milan ...

Stranieri in Italia

... specie delle seconde case o, per rafforzare la componente del buon vicinato nei gruppi; ... adesivi, sito internet) per i condomini e non. E' stato chiesto, inoltre, di migliorare l'......dell'Università pere moglie di Marco Rufini, tra il focus operato da Perugia1416 sul felice incipit di Rinascimento a Perugia operato da Braccio Fortebracci - da ricordare noncome ... Sono rimasto senza permesso di soggiorno e ho solo il STP, cosa posso fare se non posso pagare le spese sanitarie L'esperto risponde Michele Ferraris, referente della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora: “Nel 2022 sono già morte 367 persone senza dimora ...Un africano di trentadue anni è finito in manette per furto aggravato. Secondo gli inquirenti, si sarebbe spostato in quattro diverse occasioni da Milano (dove risiedeva) a Modena in treno, per deruba ...