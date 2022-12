Morte di Cloe Bianco | professoressa trans | «Il caso è archiviato | non c’è stata istigazione al suicidio»

Corriere

Ladipuò essere legata a quanto avvenuto a scuola All'epoca la scuola ha deciso di sospendere la prof, arrivando anche a infliggerle un procedimento disciplinare e a dichiararne l' ...... per non dimenticare le persone transgender e non - binarysolo per essere tali. Cosa dicono ... Uno degli ultimi casi, il più eclatante: quello diBianco , insegnante di fisica demansionata a ... Morte di Cloe Bianco, caso archiviato: non ci fu istigazione, decise lei di uccidersi L'ex insegnante transessuale che si tolse la vita incendiando il camper in cui viveva è deceduta per una sua scelta, indipendentemente dai giudizi e dalla volontà altrui. Il tribunale ha chiuso tutti ...Belluno, la docente trans morì nel rogo della roulotte sette anni dopo i procedimenti disciplinari a scuola e gli attacchi legati al suo coming-out ...