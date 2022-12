Marocco-Francia | programma e telecronisti Rai semifinale Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ile isulla Rai dideidi. Appuntamento cruciale per i transalpini, a caccia della seconda finale consecutiva e della grande chance di confermare il trionfo di quattro anni fa. I campioni in carica, però, dovranno prestare smisurata attenzione ai nordafricani, indiscussa sorpresa del torneo e in grado di impensierire i bleus. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20 di mercoledì 14 dicembre.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

La seconda semifinale prevista dal calendario di questi Mondiali è, una sfida inaspettata soprattutto per la sorprendente qualificazione del. La squadra africana si è infatti fatta strada battendo la Spagna agli ottavi ai calci di rigore e ...Ma che il suo unico amico sia Hakimi, che affronterà in campo stasera e con cui si giurògià un anno fa. I mal di pancia dei tifosi non sono da meno. Pure i più irricevibili: dopo ...Più pattuglie in strada per prevenire possibili scontri post match. A Ventimiglia confine e consolato sorvegliati speciali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...