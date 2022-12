Lombardia | Andreazza Lce | ' bene accordo Majorino-M5s | farà uscire da sabbie mobili

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Apprendo con favore la notizia dell'tra Pierfrancescoed il Movimento 5 Stelle. Essendo stato coinvolto nella trattativa, mi ero seduto al tavolo con particolare scetticismo, più convinto che le logiche romane prevalessero rispetto alla necessità di 'cambiare registro' in. Sono stato piacevolmente smentito dai fatti, ma soprattutto dall'approccio della delegazione lombarda del Movimento che è stato tutto rivolto a cercare le condizioni, comunque non al ribasso, affinché si realizzasse un'alleanza utile a sconfiggere Fontana". Così Walter, presidente del Movimento Lombardi Civici Europeisti, commenta l'raggiunto tra il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regionee il gruppo dei ...

...coalizione di centrosinistra e il M5s sul sostegno dei pentastellati alla candidatura in... per Sinistra Italiana - Verdi Paolo Matteucci e Walterper i Lombardi Civici Europeisti. ...Il coordinatore grillino inDario Violi ottiene l'ok dei dem sulla progressiva ...italiana Paolo Matteucci e il presidente del movimento lombardi civici ed europeisti Valter. Si è ...Un tempo erano gli aristocratici alla scoperta del Vecchio Continente, innamorati dell’Italia, culla della Magna Grecia prima e dell’Impero Romano poi. Oggi sono i moderni viaggiatori, ma anche gli st ...Su ambiente e salute passi avanti verso l'intesa tra Partito democratico e M5S alle regionali in Lombardia. Passi in avanti in Lombardia nel dialogo tra il M5S e la coalizione di centrosinistra. Duran ...