Lo show di Berlusconi a Monza | «Se vincono contro le grandi squadre faccio arrivare negli spogliatoi un pullman di tr…» – Il video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il presidente del(e non solo) Silviotorna a fare. Alla festa di Natale della squadra brianzola il senatore e leader di Forza Italia ha parlato del cambio in panchina in modo piuttosto originale: «Abbiamo trovato un nuovo allenatore capace di stimolare i ragazzi. È bravo, simpatico, gentile, stava nella primavera. Io ci ho messo una stimolazione in più. Ho detto ai ragazzi che seuna grande squadraundi troie». Il nuovo allenatore delsi chiama Raffaele Palladino e ha sostituito Giovanni Stroppa alla guida della prima squadra dopo l’inizio non esaltante di campionato. Attualmente ilè 14esimo ...

'Se battete grandi squadre, come il Milan o la Juventus, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr...'. Poi giù di risate, applausi e abbracci. Silvio, in occasione della cena natalizia in compagnia di dirigenti e calciatori del Monza, si è lasciato andare ad una battuta per molti infelice. Il video delle sue dichiarazioni ha già fatto il ......datocome al solito alla cena di Natale con la squadra e gli sponsor Roma 20/02/2019 - assemblea parlamentari Forza Italia / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Silvio...Dalle dichiarazioni dopo la promozione in Serie A agli scherzi durante le cene con calciatori e dirigenti: da quando ha rilevato la nuova società nel 2018, l'ex proprietario del Milan è tornato in mas ...Silvio Berlusconi e la frase imbarazzante alla cena di Natale con la sua squadra del Monza, tra cui figura anche il marchigiano Stefano Sensi. Il Monza è anche affiliato con ...