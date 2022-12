Le teorie del complotto su Céline Dion | dai vaccini all’adrenocromo

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) di Anna Toniolo Nelle settimane che precedono il Natale,torna ciclicamente nelle colonne sonore delle giornate di molti di noi grazie alle sue iconiche canzoni natalizie. Quest’anno, però, sulla celebre cantante è stata anche fatta della disinformazione. Ciò è successo dopo che, l’8 dicembre 2022,ha annunciato di essere affetta da una rara malattia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. La notizia, diventata presto virale, ha messo in circolo un particolare filone della disinformazione secondo cui la patologia sarebbe una conseguenza della vaccinazione anti-Covid. Ma non solo: attorno al “caso” è stata alimentata almeno un’altra cospirazione. Secondo alcuni utenti dei social network, la cantante sarebbe coinvolta in pratiche sataniste che prevedono la presenza di bambini ...