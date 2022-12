La Uil inaugura il suo nuovo ' centro convegni Bruno Buozzi'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) "Cambia pelle la storica sala riunioni della Uil nazionale e si trasforma nel modernissimo', attrezzatissimo punto multimediale per incontri e dibattiti non solo di ...

... l'organizzatore del Primo Maggio, Massimo Bonelli, e il segretario generale della, PierPaolo Bombardieri. "Questa sala rinnovata e ammodernata - ha commentato il leader della- vuole essere ... Inaugurata la sede Bat della UIL Scuola, Delvecchio: «Continuiamo a sostenere i lavoratori» "Cambia pelle la storica sala riunioni della Uil nazionale e si trasforma nel modernissimo Centro Convegni 'Bruno Buozzi', attrezzatissimo punto multimediale per incontri e dibattiti non solo di carat ...Si è svolto questa mattina presso la sede forlivese dell''Archivio di Stato il convegno "Donne: Gap salariale di ieri e di oggi", che ha preceduto ...