La Fed rallenta il passo | ma la stretta monetaria non è finita

La manovra rialzista non è finita, ma ormai il picco è molto vicino visto che secondo le previsioni mediane dello stesso Fomc (il direttorio che governa la politica monetaria Usa) ifunds ...Roma, 14 dic. " " Come previsto, la Federal Reservel'andamento dei rialzi dei tassi e nell'ultima riunione del 2022 del Fomc (il comitato di ... Naturalmente lasegnala come "l'inflazione ...Roma, 14 dic. (askanews) - E' puntualmente arrivato il primo, e ampiamente atteso, rallentamento della Federal Reserve nella sua aggressiva ...Come preannunciato da Jerome Powell e come ampiamente previsto dagli analisti, a dicembre la Federal Reserve rallenta il passo con un ultimo rialzo ...