Kung Fu Panda | The Dragon Knight Travels to India | gustatevi il primo trailer della serie Netflix!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E' stato rilasciato ildiFu: Thetoche arriverà su Netflix il 12 gennaio 2023. E' stato condiviso nelle scorse ore ilseconda stagioneDreamWorks Animation e NetflixFu: Theto. La sinossi ufficiale, riportata da Ign, rivela parte di ciò che accadrà nei nuovi episodi dello show: " L'inseguimento dei malvagi Klaus e Veruca e delle potenti armi Tianshiang porta Po ad avventurarsi fuori dalla Cina per la prima volta con un gruppo eterogeneo di guerrieri, tra cui la feroce Lama Errante, il ...

... è comparsa in una serie di grandi successi (tra cui Crazy Rich Asians, Shang - Chi e la leggenda dei dieci anelli, Crouching Tiger, Hidden Dragon, eFu2) senza però mai toccare con mano ...Italia 1,Fu2 : 869.000 (4,7%);. La7, Eden Un Pianeta da Salvare : 421.000 (2,7%);. Rai 2, Blue Blood s: 1.040.000 (5,7%) ;. Tv8, Un Principe sotto l'Albero : 757.000 (4,3%);. Nove, ...E' stato rilasciato il trailer di Kung Fu Panda: The Dragon Knight Travels to India che arriverà su Netflix il 12 gennaio 2023.Ascolti tv 3 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...